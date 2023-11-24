سفينة حربية أسترالية تعبر مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة، أن سفينة حرب أسترالية عبرت الخميس، مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وبر الصين الرئيسي.

ودخلت السفينة المضيق الخميس، وتوجهت جنوبا على ما أوضحت الوزارة، مضيفة «خلال عبور المضيق راقب الجيش التايواني المجالين البحري والجوي وكان الوضع طبيعيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويشكل المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا، ممرا إلزاميا للنقل البحري الدولي لكنه يشكل أيضا رهانا جيوسياسيا لبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادتها يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.

عمليات عبور شبه يومية

ويشير الجيش التايواني، إلى عمليات عبور شبه يومية لسفن في مياه تايوان فضلا عن توغلات لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايواني.

وترسل الولايات المتحدة سفنها الحربية إلى مضيق تايوان أيضا في «عمليات عبور روتينية».

وعبرت سفن حربية بريطانية وفرنسية وأسترالية المضيق في السنوات الاخيرة ما أثار غضب بكين.

ويأتى عبور السفينة الأسترالية الخميس، بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى بكين مطلع نوفمبر الحالي.

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وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلالها أن بإمكان الصين وأستراليا، أن يعودا «شريكين يتبادلان الثقة»، بعدما ساد التوتر العلاقات بين البلدين على مدى سنوات. ورحب ألبانيزي من جهته بالتقدم «الإيجابي جدا» في العلاقات الثنائية.

لكن وزير الدفاع الأسترالي قال الأسبوع الماضي، إن غواصين أصيبوا بجروح بسبب موجات صادرة «على الأرجح» من جهاز سونار في سفينة حربية صينية قبالة سواحل اليابان.

وقال ألبانيزي إن تصرفا «خطرا (..) وغير مهني، صدر عن سفينة الحرب الصينية»، في البحر فيما اعتبرت بكين هذه «الاتهامات غير مسؤولة».