مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم، وذلك قبل يوم من بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب بنيامين نتانياهو باللغة العربية إن «إسرائيل تؤكد على أنه جرى استلام قائمة أسماء أولية للمخطوفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المخطوفين».

فيما أكدت حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة ودولة قطر أن اتفاق الهدنة مع حكومة وقوات الاحتلال سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)