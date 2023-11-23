  • Alwasat News
Atwasat

مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:40 مساء
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم، وذلك قبل يوم من بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مكتب بنيامين نتانياهو باللغة العربية إن «إسرائيل تؤكد على أنه جرى استلام قائمة أسماء أولية للمخطوفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المخطوفين».

فيما أكدت حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة ودولة قطر أن اتفاق الهدنة مع حكومة وقوات الاحتلال سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟

«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟
كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة

مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كوريا الشمالية تعلق اتفاقا عسكريا أبرمته مع جارتها الجنوبية عام 2018
كوريا الشمالية تعلق اتفاقا عسكريا أبرمته مع جارتها الجنوبية عام ...
حاكمة نيويورك: «لا مؤشرات على عمل إرهابي» في الانفجار الحدودي مع كندا
حاكمة نيويورك: «لا مؤشرات على عمل إرهابي» في الانفجار الحدودي مع ...
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
نقل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى المستشفى بعد هجوم بسكين في دبلن
نقل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إلى المستشفى بعد هجوم بسكين في ......
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد التواصل مع عائلاتهم
مكتب نتانياهو يعلن استلام قائمة أولية بأسماء المخطوفين ويؤكد......
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من التأخير»
فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من ......
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي...
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمر التجسس...
المزيد