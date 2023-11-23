فرنسا تدعو إلى تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة «دون مزيد من التأخير»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت فرنسا، اليوم الخميس، إلى «التنفيذ الكامل» للاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الذي يشمل هدنة إنسانية تتضمن وقف القصف والقتال وإطلاق رهائن وأسرى «دون مزيد من التأخير» وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن باريس تدعو مجددًا إلى «الإفراج الفوري عن كلّ الرهائن»، و«إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل»، مشددة على أن انتظار عائلات الرهائن كان «قاسيًا ولا يطاق» في إشارة إلى استمرار دعم فرنسا للعدوان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدونا غاشما على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبقية الدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وتسبب العداون الإسرائيلي المستمر منذ الشهر الماضي في استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسط صمت القوى الدولية الراعية لدولة الاحتلال.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر. (الإنترنت)