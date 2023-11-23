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حاكمة نيويورك: «لا مؤشرات على عمل إرهابي» في الانفجار الحدودي مع كندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 12:48 صباحا
حاكمة نيويورك: «لا مؤشرات على عمل إرهابي» في الانفجار الحدودي مع كندا
آثار انفجار السيارة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (لقطة مثبتة من فيديو: إكس)
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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، الأربعاء، أن «لا مؤشرات على عمل إرهابي» في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا، في «حادثة مروعة» أسفرت عن مقتل شخصين كانا في السيارة.

وقالت الحاكمة كيثي هوتشول، في مؤتمر صحافي، إنه «لا مؤشر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملاً إرهابيًا»، مضيفةً «لقد كانت حادثة مروعة وتحطمًا وانفجارًا... لكن في الوقت الحالي لا صلة إرهابية معروفة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الكندي عن «وضع خطير للغاية» بعد انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة.

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