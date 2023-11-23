مكتب نتانياهو: إطلاق الرهائن لن يجرى قبل الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «إطلاق الرهائن لن يجرى قبل يوم الجمعة»، لافتًا إلى أن المفاوضات تتقدم ومستمرة طول الوقت.

كما أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أنه لن يجرى إطلاق أي من الرهائن المحتجزين في غزة قبل الجمعة، بينما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج الخميس. وأورد هنغبي في بيان: «المفاوضات من أجل إطلاق الرهائن مستمرة دون توقف».

وسبق أن أعلن مكتب نتانياهو الموافقة على وقف موقت لإطلاق النار لأربعة أيام مقابل إطلاق خمسين محتجزًا من النساء والأطفال لدى «حماس» و150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، والاتفاق كذلك على دخول المساعدات الإنسانية القطاع.

في حين قالت «حماس»، في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح كذلك بدخول مئات من الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ووقودًا، قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب محادثات وساطة مكثفة شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة و«إسرائيل» و«حماس» خلال الأيام الماضية.