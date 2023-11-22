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جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه إيلات جنوب فلسطين المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 05:45 مساء
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه إيلات جنوب فلسطين المحتلة
نظام القبة الحديدية التابع للاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء اعتراض صاروخ كروز جرى إطلاقه باتجاه إيلات جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزعم في بيان «في أعقاب التقرير المتعلق بتسلل طائرة في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو التابعة للاحتلال في اعتراض صاروخ كروز جرى إطلاقه»، وفق «فرانس برس».

الحوثيون يستهدفون إيلات
وفي منتصف شهر نوفمبر الجاري، كانت جماعة «أنصار الله» الحوثية، أعلنت إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

وقال الناطق العسكري باسم «الحوثيين» العميد يحيى سريع آنذاك في بيان له: «أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) وذلك بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بالطائرات المسيَّرة على ذات الأهداف».

وأضاف: «إن عمليات الحوثي ضد العدو لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الباسلة».

وقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام 
أفادت وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء، بأن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقتا على وقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، وصفقة لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

ونقلت عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه جرت الموافقة على وقف موقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مقابل إطلاق خمسين محتجزًا من النساء والأطفال لدى «حماس»، وإطلاق 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، والاتفاق كذلك على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 تمديد فترة الهدنة
ونص الاتفاق كذلك على تمديد فترة وقف إطلاق النار لمدة يوم إضافي مقابل إطلاق 10 محتجزين إسرائيليين إضافيين، لكن دون الإشارة إلى إطلاق السجناء الفلسطينيين في المقابل.

ومن جانبها، قالت حركة «حماس» في بيان إن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح كذلك بدخول مئات من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ووقودًا إلى قطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب مباحثات وساطة مكثفة شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة و«إسرائيل» و«حماس» خلال الأيام الماضية.

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الصليب الأحمر يشرف على تبادل المحتجزين
من جهتها، قالت الحكومة القطرية في بيان إنه من المقرر الإعلان عن موعد تطبيق وقف إطلاق النار في غضون الـ24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه «سيجري إطلاق  50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية».

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، كبير المفاوضين القطريين في محادثات وقف إطلاق النار لـ«رويترز»، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمل داخل غزة لتسهيل إطلاق المحتجزين. وقال إن «الهدنة تعني أنه لن يكون هناك أي هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء».

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