  • Alwasat News
Atwasat

الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 04:04 مساء
الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس
علم سويسرا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، عزمها تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير يحظر أنشطة حماس داخل سويسرا.

وقالت الحكومة في بيان حسب وكالة «فرانس برس»، إن المجلس الفدرالي قرر صوغ قانون فدرالي يحظر حماس، معتبرًا ذلك «الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر».

ويشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب شعواء على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 14 شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما أُعلن الأربعاء اتفاق لهدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في القطاع المحاصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: مقتل 5 عناصر من مجموعة موالية لإيران في ضربات أميركية بالعراق
«فرانس برس»: مقتل 5 عناصر من مجموعة موالية لإيران في ضربات ...
الصين تدعو إلى «ضبط النفس» بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس
الصين تدعو إلى «ضبط النفس» بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا ...
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا
روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا
برلمان جنوب أفريقيا يتبنى اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع «إسرائيل»
برلمان جنوب أفريقيا يتبنى اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا دون تسجيل إصابات...
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
المزيد
نقل مئتي لاجئ جديد من الروهينغا إلى مركز إيواء بعد وصولهم إندونيسيا بحرًا
نقل مئتي لاجئ جديد من الروهينغا إلى مركز إيواء بعد وصولهم ......
الطوارق في مالي ينفون وجود «مقبرة جماعية» في كيدال
الطوارق في مالي ينفون وجود «مقبرة جماعية» في كيدال...
الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس
الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس...
برلمان جنوب أفريقيا يتبنى اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع «إسرائيل»
برلمان جنوب أفريقيا يتبنى اقتراحًا بتعليق العلاقات ......
روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا
روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا...
المزيد