الحكومة السويسرية تعتزم حظر حركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، عزمها تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير يحظر أنشطة حماس داخل سويسرا.

وقالت الحكومة في بيان حسب وكالة «فرانس برس»، إن المجلس الفدرالي قرر صوغ قانون فدرالي يحظر حماس، معتبرًا ذلك «الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر».

ويشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب شعواء على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 14 شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما أُعلن الأربعاء اتفاق لهدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في القطاع المحاصر.