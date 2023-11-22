برلمان جنوب أفريقيا يتبنى اقتراحًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

تبنى برلمان جنوب أفريقيا اقتراحًا يدعو حكومة البلاد إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع «إسرائيل» مع تعديل وافق عليه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ويأتي الاقتراح الذي قدمته منظمة «مقاتلو الحرية الاقتصادية» (EFF) ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وفق بيان صادر عن برلمان جنوب أفريقيا.

وأدخلت رئيسة حزب الأغلبية بيمي ماجودينا بعض الإضافات على المقترح الأصلي لينص على أن «البرلمان يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار وتلتزم بالمفاوضات الملزمة التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يجب أن تكون نتيجتها سلامًا عادلًا ومستدامًا ودائمًا».

وناقش الأعضاء الاقتراح الأصلي في الجمعية الوطنية الخميس الماضي، وأتيحت للأحزاب السياسية، الثلاثاء، فرصة للإدلاء بتصريحات بشأن التعديل. وجرت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 248 صوتًا مقابل 91 صوتًا مع عدم امتناع أي عضو عن التصويت.

رئيس جنوب أفريقيا يتهم الاحتلال بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة» في غزة

جنوب أفريقيا تطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو

رئيس جنوب أفريقيا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنشاء ظروف مواتية للحوار

والقرارات التي يعتمدها البرلمان في جنوب أفريقيا هي وسيلة يعبر بها عن آرائه واهتماماته وتوصياته في مختلف المسائل، لكنها ليست ملزمة للحكومة بشكل عام إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

رئيس جنوب أفريقيا يتهم الاحتلال بارتكاب «إبادة» في غزة

ويأتي قرار برلمان جنوب أفريقيا في وقت اتهم رئيسها سيريل رامافوزا الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة» في غزة.

وقال رامافوزا خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس: «يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب. ويرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود إلى جريمة إبادة»، حسب وكالة «فرانس برس».