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روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 02:05 مساء
روسيا تنشر صاروخًا نوويًا جديدًا في منطقة كالوغا
صورة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية تظهر إطلاق صاروخ «يارس» الباليستي العابر للقارات خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن موسكو نشرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز «يارس» الذي تم تطويره في الألفينات ليحمل رؤوسا نووية حرارية متعددة في قاعدة كوزلسكي بمنطقة كالوغا جنوب غربي موسكو، وهو أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدروع الصاروخية التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فوج كوزلسكي العسكري هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي يبدأ تحديثها إلى صواريخ «يارس» في صوامع تحت الأرض، ونُشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة، حسب «رويترز».

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 3 طائرات مُسيَّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. مضيفة «تم إحباط محاولة من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي». مؤكدة أنه «جرى تدمير 3 طائرات أوكرانية مُسيَّرة فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة الدفاعات الجوية».

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014. وتقول أوكرانيا إنها لن تهدأ حتى تطرد آخر جندي روسي من أراضيها. وتقول روسيا إن شبه جزيرة القرم أصبحت الآن جزءًا من روسيا.

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