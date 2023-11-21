البيت الأبيض: «فاغنر» تستعد لتزويد «حزب الله أو إيران» بنظام دفاع جوي

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن مجموعة فاغنر المسلحة الروسية تستعد لتعزيز الدفاعات الجوية لحزب الله اللبناني أو النظام في طهران، في إطار «تعاون دفاعي غير مسبوق» بين خصمي الولايات المتحدة.

وأفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الصحفيين أن «معلوماتنا... تشير إلى أن فاغنر بتوجيه من الحكومة الروسية كانت تستعد لتوفير قدرة دفاع جوي إما لحزب الله وإما لإيران»، بحسب «فرانس برس».

عمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، نشر «حزب الله» اللبناني في بيان له ملخص العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان أنه استهدف «ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، كما استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، كما هاجم مراكز تجمّع جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بواسطة ثلاث مسيّرات هجومية انقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة، واستهدف الحزب مراكز تجمّع وانتشار جنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة».

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وتابع البيان: «في القطاع الغربي، الساعة 8:00 استهداف ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي بصاروخي بركان من العيار الثقيل وإصابتها إصابة مباشرة، والساعة 8:20 مهاجمة ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في جيش العدو الإسرائيلي مجدّدًا بصاروخي بركان، والساعة 10:15 استهداف تجمّع مشاة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، والساعة 10:30 استهداف قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة».

استهداف دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا على الحدود مع فلسطين المحتلة وحققت إصابات مباشرة.

وكذلك أكد في بيان منفصل استهداف دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ في مستوطنة أفيفيم ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وكان حزب الله اللبناني أشار في وقت سابق، اليوم، إلى أن عناصره قصفت قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ «جراد». ولفت في بيانه إلى اندلاع النيران في مصنع تابع لشركة «رافاييل» للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي بمدينة الجليل الغربي على الحدود الشمالية مع لبنان بعد استهدافه بالصواريخ.