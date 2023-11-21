ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة حماس الثلاثاء أن 14 ألفًا و128 فلسطينيًا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر.

وبين الشهداء الذين جرى إحصاؤهم إلى الآن 5840 طفلًا و3920 امرأة، وفق المصدر نفسه. كذلك، أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين، بحسب «فرانس برس».

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها الدامي في قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي، بشن المزيد من الغارات والأحزمة النارية مع استمرار حصار المستشفى الإندونيسي، وتواصل قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها، وتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية مع توغلات برية من عدة محاور وسط مقاومة باسلة.

قصف إسرائيلي على مسشفى العودة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات من المرضى والطاقم الطبي في قصف إسرائيلي على مسشفى العودة شمال قطاع غزة وشنت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارة على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء. وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين، بينهم أطفال ونساء.

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وارتقى عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وانقطعت الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف إسرائيلي لأبراج اتصالات. وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونفذت طائرات الاحتلال غارات متفرقة في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي وغارات جوية على شمال قطاع غزة

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء قطاع غزة بالتزامن مع قصف استهدف مواقع عدة في القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو طه في حي الشيخ ناصر وسط خانيونس. وتواصل قوات الاحتلال بين الحين والآخر تنفيذ قصف مدفعي وغارات جوية على شمال قطاع غزة.

واستشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليلة الماضية، في جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور عبد اللطيف الحاج، الوكيل المساعد في وزارة الصحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض.

فرض حصار على المستشفى الإندونيسي

كما تواصل قوات الاحتلال فرض حصار على المستشفى الإندونيسي الذي يوجد به المئات من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة جديدة بحق الموجودين داخله. ومساء أمس، وصلت حافلتان تقلان عددًا من المصابين والنازحين من مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وقالت مصادر طبية: إن نحو 100 جريح ومريض أجبروا على الإجلاء، من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعدما استهدف الاحتلال المشفى الإندونيسي صباح أمس بالقصف ما أدى إلى 12 شهيدا على الأقل، والعديد من الجرحى.

وبحسب المصادر، لا يزال هناك 600 مريض في المستشفى، ويجري العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفيات مختلفة جنوب القطاع.