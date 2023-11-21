بوريل يحذر: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاعر عداء متزايدة في العالم الإسلامي بسبب العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل يواجه مشاعر عداء متزايدة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بل وخارجه أيضًا بسبب اتهامات بالتحيُّز لإسرائيل وازدواجية المعايير بشأن الحرب في غزة.

وقال بوريل إنه يخشى أن يؤدي مثل هذا الشعور بالمرارة إلى تقويض الدعم الدبلوماسي لأوكرانيا في جنوب العالم وإضعاف قدرة الاتحاد الأوروبي على الإصرار على بنود حقوق الإنسان في الاتفاقات الدولية، بحسب «رويترز».

ازدواجية المعايير لدى الأوروبيين

وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدي «المزيد من التعاطف» إزاء ما يتكبده المدنيون الفلسطينيون من خسائر في الأرواح جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

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وجاءت تصريحات بوريل في مقابلات مع «رويترز» خلال جولة استمرت خمسة أيام في الشرق الأوسط، واستمع بوريل خلال الجولة التي اختتمها مساء أمس الإثنين إلى شكاوى الزعماء العرب ونشطاء المجتمع المدني الفلسطيني من أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لا يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على غزة بنفس المعايير التي يطبقها على حرب روسيا في أوكرانيا. وقال بوريل «انتقدوا جميعًا بالفعل موقف الاتحاد الأوروبي ووصفوه بالتحيز».

«تزايد العداء تجاه الأوروبيين»

وقال وهو يلوح بهاتفه المحمول إنه تلقى بالفعل رسائل من بعض الوزراء تشير إلى أنهم لن يدعموا أوكرانيا في المرة المقبلة التي يجري فيها تصويت في الأمم المتحدة. وأضاف «إذا استمرت الأمور على هذا المنوال لبضعة أسابيع (سيتزايد) العداء تجاه الأوروبيين».

وردًا على الانتقادات شدد بوريل على أن حياة البشر لها نفس القيمة في كل الأماكن، وأن الاتحاد الأوروبي حث بالإجماع على هدن إنسانية فورية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة وضاعف مساعداته الإنسانية للقطاع إلى أربعة أمثال.

لكن الزعماء العرب يريدون وقفًا فوريًا للقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 13300 فلسطيني، من بينهم 5600 طفل على الأقل، وفقا للحكومة التي تديرها حماس في غزة.