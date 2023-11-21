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مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:11 صباحا
مادورو: انتخاب ميلي رئيساً للأرجنتين انتصار لليمين المتطرف النازي الجديد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 8 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
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اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، انتخاب مرشح اليمين المتطرف خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين، «انتصاراً لليمين المتطرّف النازي الجديد» في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي إنّ «اليمين المتطرّف النازي الجديد انتصر في الأرجنتين (...) نقول للأرجنتينيين: لقد اخترتم، لكنّنا لن نبقى صامتين، لأنّ وصول يميني متطرّف مع مشروع استعماري يشكّل تهديداً عظيماً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بـ56% من الأصوات

والأحد، حقق مرشح اليمين المتطرف خافيير ميلي مفاجأة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، بحصوله على نحو 56% من الأصوات، وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على نحو 44% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلاً إنه اتصل بميلي لتهنئته.

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