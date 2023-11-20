وزير الخارجية التركي: لن نصمت عما يحدث في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على أن بلاده لن تبقى صامتة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصف المدارس والمساجد، باسم تدمير حركة «حماس».

وقال فيدان، وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، «لا يمكننا البقاء صامتين، أمام مشهد تدمير المشافي والمدارس وكل البنية التحتية، وتدمير كل قطاع غزة بشكل كامل بحيث يصبح غير قابل للعيش، تحت ذريعة هدف القضاء على حماس».

وأكد «أننا سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني بأقوى طريقة ممكنة في المستقبل، كما حدث في الماضي، ومستمرون في مبادراتنا للسلام الدائم بما يتماشى مع حل الدولتين»، مبينا «أننا حتى اليوم أتممنا إجلاء حوالي 170 مواطنا تركيا وأقاربهم من قطاع غزة».