الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

القاهرة - بوابة الوسط

رأى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأحد أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى «منطقة موت».

وقال فولكر تورك في بيان إن «الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور»، محذرًا من أن «استشهاد هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) والتي تقع شمال قطاع غزة، وكانت تؤوي مئات النازحين من مخيم جباليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، مستشفى الشفاء في غزة بأنه أصبح «منطقة موت»، بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اقتحامه وتدميره. وقادت المنظمة السبت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفًا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

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وأوضحت المنظمة في بيان، أنها تعمل مع شركائها على «وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم»، مضيفة أن 291 مريضًا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.

إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

كما أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم ، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة والذي اقتحمه الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وأجبر من فيه من أطباء ومرضى ومصابين أمس على الخروج.

وقال زقوت، في تصريحات لـ«فرانس برس»، «جرى إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلًا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين»، مضيفا «تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر» عبر معبر رفح الحدودي.

استشهاد 12300 شخص في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ العدوان الوحشي في السابع من أكتوبر الماضي. ومن بين الشهداء الذين جرى إحصاؤهم إلى الآن أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك أسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين ألف شخص.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة، فضلا عن المرضى والمصابين والأطقم الطبي

الغارات الإسرائيلية «المروعة»

دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني السبت الغارات الإسرائيلية «المروعة» على مدارس للمنظمة في قطاع غزة تؤوي نازحين جراء العدوان على قطاع غزة.

وبعدما أعلن مسؤول في وزارة الصحة استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصًا في غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم جباليا، قال لازاريني عبر منصة «إكس» إنه يتلقى «صورًا مروعة ولقطات للعديد من القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة». وأضاف «لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرًا عاديًا، يجب أن تتوقف. لا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك».