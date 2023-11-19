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«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 19 نوفمبر 2023, 03:19 مساء
«أكسيوس»: مطالب بالكونغرس لتقييد المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل»
تظاهرات في الولايات المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. (الإنترنت)
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أثار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة انتقادات حادة داخل الكونغرس الأميركي، مما دفع بعض الأعضاء للمطالبة بتقييد المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الاحتلال سنويا.

ويواجه الكونغرس ضغوطا متنامية ما بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين المطالبين بوقف إطلاق النار فورا، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وبين السياسات المؤيدة «إسرائيل»، حسب موقع «إكسيوس» الأميركي.

وتمنح الولايات المتحدة «إسرائيل» مساعدات سنوية بـ3.8 مليار دولار، وترغب إدارة الرئيس جو بايدن في تمويل إضافي بـ14.3 مليار دولار.

لكن النائب بيرني ساندرز طالب بأن تكون المساعدات الأميركية إلى تل أبيب مشروطة. وقال في بيان أمس السبت: «على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أنه لن يصل سنت واحد من الولايات المتحدة إليها دون تغيير جذري في موقفها السياسي والعسكري».

كما طالب ساندرز الكيان الإسرائيلي بالموافقة على وقف نهائي للأعمال العسكرية في غزة، وفك الحصار على القطاع، والامتناع عن احتلاله مرة أخرى، مع إنهاء دوامة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والالتزام بمفاوضات سلام موسعة تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.

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يأتي بيان ساندرز في وقت انضم فيه عدد متزايد من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وليس فترات التوقف التي اقترحتها إدارة بايدن.

وارتفع عدد الديمقراطيين الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار من نحو اثني عشر من الأعضاء اليساريين، الشهر الماضي، إلى أكثر من ثلاثين، بما في ذلك العديد من المشرعين اليهود.

14.3 مليار دولار مساعدات إضافية لـ«إسرائيل»
وقد وافق مجلس النواب الأميركي، بداية الشهر الجاري، على مشروع قرار يقدم مساعدات عسكرية إلى «إسرائيل» بـ14.3 مليار دولار.

لكن مشروع القرار هذا أثار جدلا واسعا بين أعضاء مجلس الشيوخ، بين مؤيد ومعارض، حيث طالبوا بأن تكون المساعدات مشروطة بتحسن الوضع الإنساني في غزة أولا.

وأخبرت مصادر «أكسيوس» أن هناك عددا من النواب ذوي التوجه التقدمي في مجلسي الشيوخ والنواب انخرطوا في محادثات أولية بشأن تقييد المساعدات المقدمة إلى إسرائيل.

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