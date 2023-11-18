أوكرانيا تسجّل زيادة في عدد الهجمات الليلية الروسية بواسطة مسيرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا السبت، تسجيل زيادة في الهجمات الليلية التي تشنها روسيا بطائرات مسيّرة، متهمة إياها بإطلاق 38 مسيرة على أراضيها، وهو أكبر عدد منذ أكثر من ستة أسابيع.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 29 من أصل 38 مسيرة أطلقتها روسيا من طراز شاهد إيرانية الصنع التي تحمل مواد معدة للانفجار عند إصابة هدفها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن هذا العدد هو الأعلى لمسيرات أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي منذ 30 سبتمبر.

كما قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن منشأة للطاقة أصيبت بقصف في منطقة أوديسا (جنوب)، وجرى إخماد الحريق الذي نجم عنه.

من جانبها أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية السبت أن قواتها «لا تزال تحتفظ بمواقعها على الضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو».

تحقيق اختراق «ناجح»

ومنذ أكثر من عام، تتحصن القوات الأوكرانية والروسية على ضفتي النهر في منطقة خيرسون (جنوب)، بعد أن سحبت روسيا قواتها من الضفة الغربية في نوفمبر 2022.

ولطالما حاولت القوات الأوكرانية العبور وتثبيت مواقعها على الجانب الذي تسيطر عليه روسيا، إلى أن أعلن مسؤولون في كييف أخيراً تحقيق اختراق «ناجح» الأسبوع الماضي.

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وحول عملياتها على الضفة الشرقية للنهر، قالت هيئة الأركان العامة خلال مؤتمر صحفي السبت إن «مدافعينا يعززون مواقعهم ويطلقون النار على المحتلين».

وقالت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، إنها أسقطت مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الحدودية.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، من أن روسيا ستكثف على الأرجح قصفها الجوي للبنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة قبل الشتاء، مشيراً إلى أن روسيا تقوم بتعزيز مخزونها الصاروخي لهذا الغرض.

وفي الشتاء الماضي، حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات بينما كانت درجة الحرارة دون الصفر.

واستخدمت كييف وموسكو مسيرات استطلاع وهجومية على نطاق واسع طوال الحرب الدائرة منذ 21 شهرًا.