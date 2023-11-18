  • Alwasat News
Atwasat

جورج ويا يقر بخسارته أمام المعارض بواكاي في انتخابات ليبيريا الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 11:07 صباحا
جورج ويا يقر بخسارته أمام المعارض بواكاي في انتخابات ليبيريا الرئاسية
جوزف بواكاي زعيم حزب المعارضة الرئيسي في ليبيريا حزب الوحدة مغادرا مركز الاقتراع بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، 14 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أقر رئيس ليبيريا المنتهية ولايته، جورج ويا، بخسارته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، أمام المعارض جوزف بواكاي.

وقال ويا نجم كرة القدم السابق الذي انتخب العام 2017، في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية «هذا المساء خسر حزبي الانتخابات لكن ليبيريا كسبت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «النتائج المعلنة هذا المساء (الجمعة) مع أنها غير نهائية تشير إلى أن السيد بواكاي سجل تقدما لا يمكننا تعويضه. تحدثت إلى الرئيس المنتخب جوزف بواكاي لتهنئته على فوزه».

- رئيس ليبيريا يعتبر الاغتصاب «حالة طوارئ وطنية»

وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية مساء الجمعة حصول بواكاي البالغ 78 عاما، على 50,98% من الأصوات مقابل 49,11%، بعد فرز 99% من الأصوات.

واحتفل عشرات من أنصار بواكاي بفوزه، وهم يرقصون أمام أحد مراكز حزبه في حي فياما في مونروفيا على ما أفادت مراسلة للوكالة الفرنسية.

وسيتولى بواكاي الرئاسة مدة ست سنوات في البلاد الناطقة بالإنجليزية، والبالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة وهي من الأفقر في العالم.

انتخابات دون حضور بعثة الأمم المتحدة
وكان بواكاي بين عامَي 2006 و2018 نائبا لرئيسة البلاد إيلين جونسون سيرليف، التي كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لدولة إفريقية. وتولى مناصب عدة في البلاد في القطاعين العام والخاص، وقد فرض نفسه رغم سنه المتقدمة أمام خصم يصغره بـ21 عاما.

وكان بواكاي خسر أمام «ويا» في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وكان هذا الاقتراع الأول الذي ينظم دون حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، التي شكلت في 2003 وغادرت البلاد في 2018، لضمان السلام في البلاد بعد الحروب الأهلية التي شهدتها.

وأتت هذه الانتخابات بعد 20 عاما على انتهاء الحروب الأهلية في ليبيريا التي قتل فيها أكثر من 250 ألف شخص بين عامَي 1989 و2003.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى السماح بدخول منتظم للمصابين من قطاع غزة إلى مصر
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى السماح بدخول منتظم للمصابين من قطاع...
محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة «الآمنة» لسكان ناغورني قره باغ
محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة «الآمنة» لسكان ...
البيت الأبيض يدين «ترويج» إيلون ماسك «البغيض» لمعاداة السامية
البيت الأبيض يدين «ترويج» إيلون ماسك «البغيض» لمعاداة السامية
رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة
رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف
إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية ......
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح بدخول الوقود لغزة
نتنياهو يشترط الإفراج عن الأسرى لوقف إطلاق النار والسماح ......
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب ......
البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» و«حماس»
البيت الأبيض: واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» ......
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها ......
المزيد
جورج ويا يقر بخسارته أمام المعارض بواكاي في انتخابات ليبيريا الرئاسية
جورج ويا يقر بخسارته أمام المعارض بواكاي في انتخابات ليبيريا......
بايدن يثير مع أمير قطر الحاجة الملحّة لإطلاق «كل الرهائن»
بايدن يثير مع أمير قطر الحاجة الملحّة لإطلاق «كل الرهائن»...
إردوغان: قوات الاحتلال قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن في غزة
إردوغان: قوات الاحتلال قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن ......
إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف
إردوغان من ألمانيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتوقف...
رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في غزة
رئيس ألمانيا يؤكد لإردوغان دعم برلين الاحتلال الإسرائيلي في ......
المزيد