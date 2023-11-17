بايدن يثير مع أمير قطر الحاجة الملحّة لإطلاق «كل الرهائن»

القاهرة - بوابة الوسط

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحاجة الملحّة لإطلاق «كل الرهائن» الذين احتجزتهم حركة حماس الشهر الماضي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وأوضحت الرئاسة الأميركية، في بيان، أن بايدن والشيخ تميم بحثا خلال اتصال هاتفي «الحاجة الملحّة لإطلاق كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس من دون أي تأخير»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال الديوان الأميري في الدوحة إن الأمير تميم بن حمد بحث مع بايدن تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، والمستجدات الإقليمية والدولية.

يأتي مطلب بايدن في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة دعمها المفتوح لعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد أكثر من 12 ألف شخص، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الجمعة.