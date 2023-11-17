منظمة الصحة العالمية تدعو إلى السماح بدخول منتظم للمصابين من قطاع غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة بشكل منتظم لتلقي العلاج في مصر، لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع. وقالت المنظمة إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق وكالة «فرانس برس».

وخرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة، بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم خدمات صحية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي تدعمه القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

احتياجات متزايدة للقطاع الصحي في غزة مع استمرار العدوان

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين المحتلة ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر صحفي، أن إخراج المصابين من القطاع المحاصر «لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها، والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية لقوات الاحتلال»، داعيا إلى «عمليات إجلاء طبي يومي ومستدام دون عوائق وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطيرة إلى مصر المجاورة».

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وتحدث بيبركورن من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن وجوب نقل ما بين 50 - 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر، حيث «سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين»، مؤكدا أنهم «يستحقونها».

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه «البالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء، ولكن في المستشفيات الأخرى أيضا»، مطالبا بتوفير الحماية للمرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى، بعدما باتت أهدافا لقوات الاحتلال.

مستشفيات غزة بحاجة إلى 5 آلاف سرير

وبحسب بيبركورن، فإنه قبل بدء العدوان على غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع، والآن يوجد به قرابة 1400 سرير فقط، مقدرا الاحتياجات حاليا بـ«نحو 5 آلاف سرير».

وبحسب المسؤول الأممي، فإن تواصل المنظمة مع موظفيها على الأرض في غزة «بات صعبا للغاية» بسبب انقطاع الاتصالات في القطاع، معربا كذلك عن قلق بالغ أيضا إزاء انتشار أمراض عدة في القطاع الفلسطيني، من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي.