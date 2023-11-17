الجيش الأوكراني يعلن تنفيذ عمليات «ناجحة» على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات «ناجحة» على ضفة نهر دنيبور الشرقية، التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

ويعدّ هذا الممر المائي خط الجبهة الفعلي في جنوب أوكرانيا، لكن روسيا أقرت هذا الأسبوع للمرة الأولى، بأن القوات الأوكرانية استعادت بعض الأراضي على الضفة المحتلة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية على «فيسبوك»، «نفذت قوات الدفاع الأوكرانية، سلسلة من العمليات الناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو» في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأضافت «بالتعاون مع وحدات أخرى في قوات الدفاع، تمكنت قوات البحرية الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على عدة رؤوس جسور».

وتتحصن القوات الروسية والأوكرانية على ضفتي نهر دنيبرو منذ انسحاب موسكو من الجزء الغربي من منطقة خيرسون، في نوفمبر الماضي.

جنود أوكرانيون «عالقون» في قرية كرينكي

وكان ذلك الانسحاب آخر تغيير كبير في المنطقة، في النزاع المستمر منذ 21 شهرًا والذي يشهد جمودا شبه كامل في الأشهر الأخيرة.

وأقرّ مسؤول في الإدارة الروسية بخيرسون، هذا الأسبوع بأن بعض الجنود الأوكرانيين «عالقون» في قرية كرينكي الصغيرة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، ويواجهون «جحيمًا» بسبب القصف المدفعي والصاروخي والمسيّرات الروسية.