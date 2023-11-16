انخفاض شحنات القذائف إلى أوكرانيا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده انخفضت، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر الماضي.



وقال زيلينسكي للصحافيين «لقد انخفضت إمداداتنا»، مشيرًا خصوصًا إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».



ومع بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أعلنت دول غربية إمداد الاحتلال الإسرائيلي بشحنات أسلحة، فضلاً عن إظهار دعم علني للكيان الصهيوني في حربه المستمرة ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الذي أسفر عن 11517 شهيدا، ونحو 32 ألف جريح.