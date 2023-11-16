واشنطن تقرر فرض عقوبات جديدة على الصادرات النفطية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة آموس هوكستاين، إن الإدارة الأميركية قررت إنفاذ عقوبات نفطية بحق إيران، في خضم التوترات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط على خلفية العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال هوكستاين، أمس الأربعاء، في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الأميركية: «سنقوم بإنفاذ تلك العقوبات. ستعمل العقوبات على خفض الصادرات النفطية الإيرانية»، في إشارة إلى ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام.

وأضاف: «إنفاذ الولايات المتحدة للعقوبات على طهران أدى إلى تقليص المخزون أو بيع الناقلات على المياه بشكل كبير خلال الصيف».

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وتأتي تصريحات هوكستاين على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في سان فرانسيسكو، وتتزامن مع تزايد التكهنات بشأن تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة المقاومة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أعلنت طهران دعمها لها.

ولم تستبعد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في تصريحات الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة بحق إيران، نافية قيام الإدارة الأميركية بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية في إطار الجهود الأوسع للتقارب الدبلوماسي.