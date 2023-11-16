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بايدن يؤكد: المباحثات مع الرئيس الصيني «بناءة ومثمرة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 08:59 صباحا
بايدن يؤكد: المباحثات مع الرئيس الصيني «بناءة ومثمرة»
الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكاليفورنيا، 15 نوفمبر 2023. (رويترز)
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، أمس الأربعاء في كاليفورنيا كانت «بنّاءة ومثمرة»، وأشار على وجه الخصوص إلى اتّفاق على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية الرفيعة المستوى وإجراءات لمكافحة مخدّر «فنتانيل».

وقال بايدن في مؤتمر صحافي «لقد انتهيت للتوّ من ساعات عدّة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنّ هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها»، كما أوردت «فرانس برس».

كما أعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني على «التحادث هاتفيا مباشرة وفورا عند حدوث أيّ أزمة، وقال: «اتفقنا على إبقاء خطوط الاتّصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي. لقد اتّفقنا أنا وهو على أنّه بإمكان أيّ منّا أن يتناول الهاتف ويتّصل مباشرة وسيتمّ الردّ عليه فورا».

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احترام الانتخابات في تايوان
في سياق آخر، أعلن مسؤول أميركي أنّ الرئيس بايدن طالب نظيره الصيني باحترام العملية الانتخابية في تايوان، وقال للصحافيين: «لقد طلبنا من الصينيين احترام العملية الانتخابية في تايوان»، معربا عن «تصميم واشنطن على دعم السلام والاستقرار في الجزيرة».

من جانبه، طالب الرئيس الصيني نظيره الأميركي بأن تكفّ واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكّداً له حتمية إعادة ضمّ الجزيرة إلى البرّ الصيني.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن شي قوله إنّه «يتعيّن على الجانب الأميركي... أن يكفّ عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة توحيد الصين سلمياً. الصين ستحقّق إعادة التوحيد، هذا أمر حتمي»، حسب «فرانس برس».

تهريب مخدر «فنتانيل»
إلى ذلك، أكد مسؤول أميركي أن الرئيس الصيني جينبيغ وافق على اتّخاذ مهمّة من شأنها أن تخفّض بشكل كبير إنتاج مكوّنات مخدّر «فنتانيل» الذي أدّى الإدمان عليه إلى أزمة في الولايات المتحدة.

وقال إنّ «الصينيين يتّخذون عدداً من الخطوات الرامية لتقليص تلك الإمدادات بشكل كبير. إنّها مجموعة كبيرة من الخطوات التي وافق الصينيون على اتّخاذها في محاولة لمعالجة هذه الآفة».

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