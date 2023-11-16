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شي وبايدن يتّفقان على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 08:32 صباحا
شي وبايدن يتّفقان على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية بين البلدين
الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكاليفورنيا، 15 نوفمبر 2023. (فرانس برس)
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اتفق الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني شي جينبينغ، على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى بين بلديهما، وذلك خلال قمة جمعتهما في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، اليوم الخميس، بأن الرئيسين «اتّفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام»، واتّفقا كذلك على عقد محادثات حكومية ثنائية بشأن الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن العمل على مجموعة عمل حول التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات.

ونقلت الوكالة عن شي قوله لبايدن إنّ «الصين لا تسعى إلى تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها»، مشدّداً على أنّه بالمقابل «لا ينبغي على الولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها».

كما أخبر شي مضيفه أنّ «الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قويا».

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العقوبات الأميركية على شركاء الصين
وفي سياق آخر، حذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أنّ بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتّحدة ضدّ شركاتها.

وقال شي: «الإجراءات الأميركية ضدّ الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضررا خطيرا بالمصالح المشروعة للصين».

وأضاف: «قمع العلوم والتكنولوجيا في الصين يحدّ من التنمية العالية الجودة في الصين ويحرم الشعب الصيني من حقّه في التنمية».

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