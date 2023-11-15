مدينة هوي تغرق في مياه فيضانات فيتنام

القاهرة - بوابة الوسط

غمرت الأمطار الغزيرة آلاف المنازل بمدينة «هوي» القديمة في فيتنام وأُغلقت الطرق السريعة بعدما غرقت المدينة التي تنقَّل سكانها بين الشوارع في القوارب بحسب صور نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وقال أحد سكان «هوي» والتي تضم موقعا سياحيا مدرجا على قائمة «يونيسكو» للتراث العالمي، لوكالة «فرانس برس»: «غمرت المياه المدينة في كل مكان، وارتفع مستواها بسرعة كبيرة منذ ليل الثلاثاء»، مضيفا أن الكهرباء انقطعت عن المدينة.

وهطلت أمطار غزيرة على عدة محافظات على طول ساحل فيتنام منذ الإثنين.

وأعلنت السلطات الأربعاء أن أكثر من ألفي شخص أخلوا منازلهم في مقاطعة «كوانغ تري» بوسط البلاد، حيث فقد أثر ثلاثة أشخاص.

كما جرى إغلاق بعض أجزاء من الطريق السريع الوطني الذي يربط شمال وجنوب فيتنام بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات.

وأدت الكوارث الطبيعية لا سيما الفيضانات وانزلاقات التربة إلى مقتل أو فقدان 136 شخصا في فيتنام منذ مطلع السنة.

ويفيد علماء بأن الأحوال الجوية القصوى باتت أكثر حدة جراء التغير المناخي.