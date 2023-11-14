يهود أميركيون يعتصمون قرب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو للمطالبة بوقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تجمع المئات من النشطاء الأميركيين اليهود وناشطين آخرين في محطة قطار رئيسية وسط مدينة شيكاغو الأميركية خلال ساعة الذروة صباح الإثنين، وأغلقوا مدخل قنصلية الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بأن تضغط الإدارة الأميركية باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المنظمون إن مواطنين يهودًا من الغرب الأوسط وآخرين مناصرين لهم أتوا إلى شيكاغو من ولايات أيوا وميسوري ومينيسوتا وميشيغان وإنديانا وويسكونسن وإلينوي للمشاركة في المظاهرة. وتقع قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في شيكاغو في مبنى متصل بمركز أوغيلفي للنقل، وهو محطة قطارات رئيسية، بحسب «يورو نيوز».

«الصوت اليهودي من أجل السلام»

واعتُقل أكثر من 100 متظاهر أغلقوا السلالم المتحركة المؤدية إلى القنصلية، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وجرى اصطحابهم إلى خارج المبنى، وفقًا لبن لوربر، أحد منظمي الاحتجاج الذي قاده فرع شيكاغو من منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام» ومنظمات أخرى غيرها. ولم تتمكن الشرطة على الفور من تقديم معلومات عن عدد وأسباب الاعتقالات وعدد المتظاهرين الذين شاركوا.

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وهتف المتظاهرون في شيكاغو عندما قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين من المبنى وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وكان العديد منهم يرتدون قمصانًا سوداء كتب عليها «ليس باسمنا».

وقالت كلارا بيليتز من منظمة «IfNotNow Chicago» خلال بث مباشر للاحتجاج على إنستغرام: «لن نسمح بحدوث إبادة جماعية باسمنا» و«إن قيمنا اليهودية تجبرنا على التحدث علنًا»، وتصف منظمة «IfNotNow» نفسها بأنها حركة من اليهود الأميركيين الذين ينظمون أنفسهم لإنهاء الدعم الأميركي «لنظام الفصل العنصري التابع للحكومة الإسرائيلية».