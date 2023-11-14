تركيا: استهداف الاحتلال المستشفيات والمدارس في غزة انتهاك صريح للقانون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر دبلوماسي تركي، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ نظيرته الأسترالية في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي، للمستشفيات والمدارس في غزة بمثابة «انتهاك صريح للقانون الدولي».

وأكد فيدان أيضا على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بحسب وكالة «رويترز».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أمعن خلال الأيام الماضية في قصف المستشفيات مع خروج أغلبها من الخدمة، خاصة مستشفى الشفاء الذي تحاصره القوات الإسرائيلية وتقصفه بشكل مستمر.