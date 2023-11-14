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البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 02:50 مساء
البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف
أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر يرفعون نسخًا من المصحف خلال مسيرة في مدينة الصدر، تنديدًا بحرق نسخة من القرآن في السويد، 21 يوليو 2023. (أ ف ب)
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يناقش البرلمان الدنماركي الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الإسكندينافية.

ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم «التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع»، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الإلكتروني.

وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان نهاية أكتوبر، إن المشروع «تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.

الدنمارك لا تزال متمسكة بقوانين حرية التعبير
وسبق لـ«هاملغارد» التأكيد في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس على أنه لن يشمل «التعابير اللفظية أو المكتوبة» المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.

وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.

بينما أثيرت مخاوف حول صعوبات في تنفيذه، قال وزير العدل الدنماركي في بيان «إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة»، وأشار إلى أن التهديدات ضد البلاد قد تزايدت.

وأثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق القرآن على أراضيهما.

وفي يوليو الماضي، حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع السفارة الدنماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.

وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 أغسطس بينما لا تزال سارية في السويد.

- الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

وسبق لهاملغارد أن قال «لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».

ووصف حرق المصحف بأنه «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».

بعد عرضه لقراءة أولى سيناقش المشروع في لجنة برلمانية مختصة، على أن يعرض بعدها لقراءات أخرى قبل التصويت عليه، ويرتقب تبنيه اعتبارا للأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان، والمشكل من اليسار والوسط والليبراليين.

وقبل حوادث حرق المصحف كانت الدنمارك في قلب موجة غضب في العالم الإسلامي، بعد نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد العام 2006.

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