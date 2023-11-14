قتيلان من حركة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عنصران من حركة إيزيدية، متحالفة مع حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، في قصف نفذته طائرة مسيرة للقوات التركية، حسبما أفاد بيان صدر الثلاثاء عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ونادراً ما تعلّق أنقرة على ضربات كهذه، فيما يشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً «إرهابياً»، وضد حركة متحالفة معها من الأقلية الإيزيدية في منطقة سنجار الجبلية وهي وحدات مقاومة سنجار، وفق وكالة «فرانس برس»

معسكرات تدريب وقواعد خلفية

وذكر بيان صحفي لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت مركبة تابعة لوحدات مقاومة سنجار في ناحية سنوني في سنجار، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني ومقاتل كان يرافقه»، مشيرا إلى وقوع الهجوم في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني، الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

- إردوغان يتوعد بتكثيف الضربات ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا «ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق»، في أعقاب هجوم انتحاري تبناه الحزب واستهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.

وقبل أسبوع، قُتل اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وأصيب اثنان آخران بقصف «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي» على قطاع في كردستان العراق، بحسب أجهزة مكافحة الإرهاب.