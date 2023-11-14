بوريل يلخص الموقف الأوروبي من غزة بـ3 «نعم» و3 «لاءات»

القاهرة - بوابة الوسط

لخص الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الموقف الأوروبي من غزة بثلاث مواقف بـ«نعم» وثلاثة أخرى «لا»، وذلك في ختام اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الإثنين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي الإثنين في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية: «يمكن تلخيص الإطار في ثلاث نعم وثلاث لاءات. الأولى هي: لا للتهجير القسري للسكان خارج غزة. والثانية هي أنه لا لتقليص أراضي غزة ولا يمكننا أن نقبل احتلال إسرائيل لغزة وإجراء تغييرات في حدودها، فضلاً عن رفض عودة حماس. والثالثة: لا ينبغي فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية».

وبالنسبة لـ«نعم الثلاثة»، بحسب بوريل فهي ضرورة إيجاد جهات فاعلة تلتزم بإيجاد الحلول، وأن تعود سلطة فلسطينية إلى غزة، وليس السلطة الفلسطينية، يقرر اختصاصاتها وشرعيتها ويحددها مجلس الأمن، بالإضافة إلى المشاركة القوية للدول العربية في البحث عن الحل. ولن تكون هناك حلول دون التزام قوي من جانب الدول العربية، وهو التزام لا يمكن أن يكون ماليا فقط».

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بوريل يوضح تصريحاته عن «السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة».

وعاد بوريل ووضح تصريحاته حول السلطة الفلسطينية التي يروج لها الغرب لحكم قطاع غزة بعد الحرب، فقال «أنا لم أخترع سلطة جديدة. هناك السلطة الفلسطينية ولا حاجة لاختراع سلطة. على العكس من ذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية: لقد قطعت إسرائيل للتو مواردها، وآمل أن تنهي المفوضية الأوروبية قريباً تحليل روابط محتملة بين تمويلنا للسكان الفلسطينيين وحماس».

وأضاف «نحن بحاجة إلى نوع من سلطة ستكون على علاقة مع السلطة الفلسطينية وليست منفصلة. ومن الطبيعي أن السلطة الفلسطينية لا تريد دخول غزة على متن دبابة إسرائيلية، وهذا أمر مفهوم. ولكن لا أعتقد أنه يمكن إعادة إرساء هذا النظام في غزة من دون سلطة فلسطينية».

ويحاول الغرب الترويج لمرحلة مع بعد الحرب على غزة، لكن المقاومة الفلسطينية ترى في هذا الطرح أحلامًا إسرائيلية «مريضة بالقضاء على المقاومة في غزة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والواقع المرير الذي يعيشه الاحتلال».

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الإثنين: «نذكر هؤلاء الواهمين أن إسحاق شامير حاول وأد مقاومتنا وكذلك فعل رابين الذي تمنى أن يستيقظ ويرى غزة وقد ابتلعها البحر، ولم تكن في حينه كتائبنا سوى بضع عشرات من المجاهدين وبأسلحة خفيفة وفردية».