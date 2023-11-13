السلطات الفلبينية تفرج عن المعارضة ليلى دي ليما بكفالة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت السلطات الفلبينية مواطنتها المدافعة عن حقوق الإنسان ليلى دي ليما بكفالة الاثنين، وفق فليبون تاكاردون محامي المعارضة الرئيسية للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي (2016-2022)، بعد احتجاز دام أكثر من ست سنوات.

وأكد لوكالة «فرانس برس» أنه «جرى منح الإفراج بكفالة».

وتقبع عضوة مجلس الشيوخ ووزيرة العدل السابقة في السجن منذ فبراير 2017 بتهمة تهريب المخدرات التي وصفتها كما مجموعات حقوقية بأنها تمثل استهزاء بالعدالة وردا على انتقاداتها لدوتيرتي.

واتهمت دي ليما البالغة 64 عاما بتلقي أموال من معتقلين مقابل السماح لهم ببيع المخدرات عندما كانت وزيرة للعدل (2010-2015) في عهد الرئيس السابق بينينيو اكينو.

وتوفي شاهدان وتراجع آخرون قائلين إنهم أجبروا على الإدلاء بشهادات تدينها.

وذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في العام 2018 أن احتجاز دي ليما كان «تعسفيا، نظرا لعدم وجود أساس قانوني وأن حقها في محاكمة عادلة لم يحترم».