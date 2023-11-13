إقالة وزيرة الداخلية البريطانية على وقع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان، بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت المملكة المتحدة تظاهرات بعشرات الآلاف، منددة بموقف لندن إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أظهره سوناك بدعم الاحتلال وزيارة تل أبيب في الأيام الأولى من العدوان.