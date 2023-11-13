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«بنتاغون»: المروحية التي تحطمت في شرق المتوسط كانت تستعد لإجلاء أميركيين من لبنان و«فلسطين المحتلة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 01:38 صباحا
«بنتاغون»: المروحية التي تحطمت في شرق المتوسط كانت تستعد لإجلاء أميركيين من لبنان و«فلسطين المحتلة»
طائرة «أوسبري» أميركية خلال مناورات في الفلبين، 21 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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ذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية أن المروحية الأميركية التي تحطمت في المتوسط جرى إرسالها بعد مخاوف التصعيد المحتمل للعدوان الإسرائيلي على غزة واحتمال إجلاء الأميركيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ونقلت الجريدة ذلك عن مصادرها في وزارة الدفاع الأميركية، مشيرة إلى أن المروحية «كانت في المنطقة كجزء من تخطيط أوسع للحرب في البنتاغون، يتضمن الاستعداد لعمليات إجلاء محتملة من فلسطين المحتلة ولبنان».
وبحسب محاور الجريدة تحطمت المروحية قبالة الساحل في جنوب شرق قبرص.

وظهرت التقارير الأولى عن الحادث في 11 نوفمبر الجاري، عندما كانت عملية البحث والإنقاذ جارية والتي كانت قد اكتملت بالفعل.

إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط
وفي أواخر أكتوبر الماضي، ذكرت «واشنطن بوست» أن الإدارة الأميركية كانت تستعد لاحتمال ضرورة إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط في حال لم يكن من المُمكن احتواء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ووفقًا لها، «في أسوأ السيناريوهات»، سيجري إجلاء أكثر من 600 ألف أميركي يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

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وفي وقت سابق، ذكرت قيادة القوات الأميركية في أوروبا أنه، بعد الحادث «بدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، بما في ذلك بمشاركة طائرات عسكرية وسفن أميركية».

عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عدوانًا إسرائيليًا عنيفًا أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

وصعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع؛ حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدًا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في غزة.

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