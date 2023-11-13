ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد أن برلين ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو العام 2024.

وقال بيستوريوس لقناة «آيه آر دي» التلفزيونية «هذه إشارة قوية لأوكرانيا تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا» التي تواجه الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الدولي على العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب «فرانس برس».

مضاعفة قيمة المساعدات إلى 8 مليارات يورو

ذكرت جريدة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم اتفق على مضاعفة قيمة المساعدات إلى 8 مليارات يورو إلى أوكرانيا بدلًا من أربعة مليارات يورو. وتستند الجردية الألمانية في ذلك إلى معلومات صادرة من وزارة الدفاع الاتحادية. وقال مصدر سياسي إن الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس وافق من حيث المبدأ على القرار.

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وأضاف المصدر أنه إذا وافق البرلمان الألماني، حيث تتمتع أحزاب حكومة شولتس بالأغلبية، فإن هذه الزيادة سترفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتخطى هدف اثنين بالمئة الذي تعهد جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي بألا يتجاوزوه.

وتابع المصدر أن المشرعين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا على تكثيف المفاوضات حول الميزانية الاتحادية المقترحة للعام 2024 قبل الاجتماع الرسمي للجنة الميزانية في مجلس النواب بالبرلمان يوم 16 نوفمبر.

أوكرانيا تتسلم «إف-16» هذا الشتاء

وفي سياق متصل، قال الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، ديفيد بتريوس، إن أوكرانيا قد تتسلم مقاتلات أميركية من طراز «إف-16» هذا الشتاء. وأضاف بتريوس في مقابلة مع المحطة الإذاعية الأوكرانية «ليبرتي»، أن «توفير طائرات إف-16، التي من المرجح أن تتسلمها القوات الجوية الأوكرانية هذا الشتاء، سيكون مهمًا للغاية».

وأشار إلى أن الطيارين الأوكرانيين قادرون على التحول بسرعة كبيرة من طائرات «ميغ» و«سو» إلى طائرات «إف-16». وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سابقًا أنه يمكن نقل طائرات «إف-16»، إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز ربيع العام 2024.

وأعلن عدد من الدول الغربية أن من غير الممكن تزويد كييف بمثل هذه الطائرات دون تدريب أولي مناسب للطيارين وأفراد الخدمة الأرضية. وقال الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، في وقت سابق، إن بعض الطيارين الأوكرانيين الذين يتدربون على قيادة الطائرات المقاتلة الأميركية من طراز «إف-16» يتلقون تدريبات على هذا النوع من الطائرات.