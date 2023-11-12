إجلاء أول 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة إلى القاهرة عبر معبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إجلاء أول 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة إلى القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه «حاليًا، يجري نقل جميع المواطنين إلى القاهرة، وسيجري تزويدهم بمساعدات شاملة، بما في ذلك المساعدات الطبية والنفسية». وأكد البيان أنه طوال الرحلة سيرافق المواطنين أطباء وعلماء نفس، بحسب «روسيا اليوم».

300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء

وتابع بيان الخارجية الروسية أن «المتخصصين في وزارة الطوارئ الروسية يزودون الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بالماء والطعام». وفي وقت سابق، كشفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

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وكتبت زاخاروفا عبر «تلغرام»: «هناك الكثير من الأطفال على قائمة الإجلاء من غزة. نحن نتحدث عن حوالي 300 مواطن روسي قاصر. لقد ظلوا تحت الحصار لمدة شهر». وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة «حماس» باسم نعيم قال في وقت سابق إن كل شيء جاهز لبدء إجلاء الروس ومواطني رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، إلا أنه لا توجد موافقة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.