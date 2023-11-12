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ألمانيا ترفض وقفًا «فوريًا» لإطلاق النار في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 08:01 مساء
ألمانيا ترفض وقفًا «فوريًا» لإطلاق النار في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع
المستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد رفضه وقفًا «فوريًا» لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتكرر الدعوات في هذا المعنى في أنحاء العالم مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

وقال شولتس خلال نقاش نظمته جريدة إقليمية ألمانية «أقر بأنني لا أعتقد أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة (...) في محلها، لأن ذلك يعني في نهاية المطاف أن (إسرائيل) ستدع لحماس إمكان امتلاك صواريخ جديدة».

وفي وقت سابق، أكد شولتس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة. وقالت برلين إن شولتس أبلغ نتنياهو خلال الاتصال،: إن حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان المساعدات الإنسانية أمران حاسمان.

الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة
ويدخل العدوان الإسرائليلي على غزة يومه الـ37،  وتتواصل عمليات القصف في محيط مستشفيات غزة الأحد، ما يهدّد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذّرت منظمات دولية من أن وضعها «كارثي».

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وتتعرض مناطق أخرى في قطاع غزة لقصف إسرائيلي، بينها في الجنوب حيث وصل عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، ويصعب عليهم كما على من وصل قبلهم، إيجاد مأوى وغذاء ودواء وماء للشرب أو للاستحمام في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في غزة  حماس يوسف أبوالريش أن الاحتلال دمر «بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء»، الأكبر في قطاع غزة، وحيث لا يزال عشرات الآلاف من النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بينما تتركز المعارك في محيطه منذ يومين. وأكد شهود داخل المستشفى وقوع غارة.

واستُشهد أكثر من 11078 شخصًا في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان، بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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