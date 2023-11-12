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إردوغان يدعو للضغط على واشنطن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 07:11 مساء
إردوغان يدعو للضغط على واشنطن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين، 28 أكتوبر. (الإنترنت)
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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد للضغط على الولايات المتحدة لحملها على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تقبل واشنطن بأن القطاع أرض فلسطينية.

وعاد إردوغان من قمة السبت لدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها الرياض ودان القادة خلالها «عدوان» الاحتلال الإسرائيلي، وقال إردوغان لصحفيين أتراك على متن رحلته العائدة من الرياض «علينا عقد محادثات مع مصر ودول الخليج والضغط على الولايات المتحدة»، وأضاف «على الولايات المتحدة تكثيف ضغطها على إسرائيل. على الغرب أن يكثِّف الضغط على إسرائيل.. من الضروري لنا أن نضمن وقفا لإطلاق النار»، بحسب «فرانس برس».

 إردوغان يزور ألمانيا الجمعة
ومن المقرر أن يزور إردوغان ألمانيا الجمعة كما يخطط للتوجّه إلى مصر واستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأسابيع المقبلة. ولم يستبعد الرئيس التركي الذي لم يلتق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة في الخامس من نوفمبر، عقد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وقال إردوغان «الولايات المتحدة هي الدولة الأهم التي ينبغي أن تتدخل، نظرا إلى تأثيرها على إسرائيل»، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتصل ببايدن. وشدد إردوغان على وجوب أن تقبل الولايات المتحدة بأن غزة أرض فلسطينية. وقال «لا يمكننا الاتفاق مع بايدن إذا تعامل (مع النزاع) باعتبار غزة أرضًا للمستوطنين المحتلين أو لإسرائيل، بدلا من كونها أرض الشعب الفلسطيني».

تركيا تنتقد حملة القصف المدمر لغزة
وانتقدت تركيا بشدة حملة القصف المدمر والعملية البرية التي يشنها الاحتلال إسرائيل على قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 11078 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينية في قطاع غزة.

من المقرر أن يلتقي إردوغان المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع المقبل. وتركيا مرشحة عمليا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك يبدو احتمالا مستبعدا. وأدى وصف إردوغان لحماس على أنها حركة «تحرير» إلى توتر العلاقات مع بلدان التكتل، ويعد موقفه متناقضًا تمامًا مع موقف برلين، الدولة الأكثر سكانًا في الاتحاد الأوروبي.

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