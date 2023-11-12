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بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 12:00 مساء
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
«محكمة الشعب» في مدينة هوشي منه، 24 سبتمبر 2012. (أ ف ب)
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أصدر القضاء في فيتنام أحكاما بالإعدام بحق 18 شخصا من بينهم كوريان جنوبيان وصيني، لإدانتهم بتهم تتعلق بتهريب والاتجار بالمخدرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وتطبق الدولة الشيوعية قوانين لمكافحة المخدرات تعد من الأقسى في العالم، وتعرف بتنفيذها عمليات الإعدام سرا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحُكم على الشرطي الكوري الجنوبي السابق كيم سوون-سيك (63 عاما)، ومواطنه كانغ سيون هوك (30 عاما) بالإعدام في ختام محاكمة استمرت أربعة أيام في مدينة هو تشين منه، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية مساء السبت.

وحُكم على الصيني لي تيان غوان (58 عاما) والفيتنامي لي هو فو (36 عاما)، الذي يعتقد أنه زعيم عصابة التهريب، بنفس العقوبة.

ودين 14 شخصا آخرين وحكم عليهم بالإعدام، لصلتهم بالقضية نفسها.

وذكر موقع «كونغ إن نان دان» الإخباري الرسمي أن المجموعة «قامت بتخزين وتهريب والاتجار غير الشرعي بأكثر من 216 كلغ من المخدرات» بين مايو ويونيو 2020.

وصودر أكثر من 168 كلغ من «جميع أنواع المخدرات»، وفق الموقع، من دون تحديدها.

السجن مدى الحياة لثلاثة متهمين
وجرى تهريب المخدرات من كمبوديا إلى هوشي منه، بحسب اعتراف زعيم العصابة، حيث «استُهلك البعض منها محليا» فيما نقل باقي الكمية إلى كوريا الجنوبية، وفق الموقع الإخباري، الذي كشف عن الحُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة.

وضبطت الشرطة العملية في 19 يوليو الماضي، في مدينة هو تشين منه، خلال إجراءات تفتيش حاوية شحن في قسم الجمارك للحصول على الإذن لشحنها إلى كوريا الجنوبية.

وعثرت الشرطة على «40 عبوة بلاستيكية تحتوي على بلورات بيضاء، بلغ وزنها الإجمالي 39,5 كلغ من الميثامفيتامين».

ولم ترد معلومات حول موعد تنفيذ أحكام الإعدام.

والعام الماضي أصدر القضاء الفيتنامي أحكاما بإعدام أكثر من 100 شخص، وفق مركز الرصد الدولي «معلومات عقوبات الإعدام» غير الحكومي.

وتقول منظمة العفو الدولية إن المحاكم الفيتنامية كثيرا ما تقضي بالإعدام للمدانين بجرائم مخدرات، وبأن فيتنام في مقدمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم.

ومنذ 2013 تنفذ فيتنام عقوبة الإعدام بالحقنة القاتلة، بعدما كانت رميا بالرصاص.

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