الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد الجيش الفدرالي الإثيوبي السيطرة على مدينة لاليبيلا الأرثوذكسية المقدسة في شمال البلاد الخميس، بعد رحيل عناصر ميليشيا سيطروا على معظمها في اليوم السابق، وفق ما أفاد اثنان من السكان.

وقال أحد سكان لاليبيلا لوكالة «فرانس برس» صباح الخميس، طالبا عدم كشف هويته، إن «أعضاء ميليشيا فانو غادروا ليلا. ويسيطر الجيش الفدرالي على المدينة المعروفة عالميا بكنائسها المنحوتة في الصخر».

ودعمت قوات «فانو» المؤلفة من مقاتلين متطوعين الجيش الإثيوبي خلال عامين من النزاع مع سلطات منطقة تيغراي المتمردة، والذي انتهى باتفاق أبرم نوفمبر 2022 في بريتوريا، ويُنظر إلى الاتفاق على أنه تراجع عن التحالف مع «فانو» في ظل تواصل الخلافات بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وقد أدى إلى تفاقم التوترات في أمهرة. وتحول التوتر إلى صراع مفتوح عندما حاولت الحكومة الفدرالية في إبريل نزع سلاح القوات الإقليمية.

«فانو» تسيطر على معظم لاليبيلا

وأكد شخص آخر طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية «حتى وقت مبكر من هذا الصباح، كانت «فانو» تسيطر على معظم أنحاء المدينة. وعندما استيقظنا، كانت على وشك مغادرة المدينة»، مضيفا «أرى قوات الدفاع الوطني (القوات المسلحة الفدرالية) منتشرة في الشوارع».

وبحسب المواطنين اللذين جرى الاتصال بهما بشكل منفصل، لم تقع اشتباكات ملحوظة الخميس، غداة تبادل لإطلاق النار وانفجارات في المدينة.

وبعد ظهر الأربعاء، أشار الكثير من السكان إلى أن «فانو» سيطرت على معظم لاليبيلا، فيما تراجعت القوات الفدرالية إلى أطراف المدينة.

ولم يتسن التحقق يومي الأربعاء والخميس من إفادات السكان، إذ تمنع السلطات الفدرالية الصحفيين من دخول إقليم أمهرة.

كذلك، تعذر على وكالة «فرانس برس» الحصول على تعليقات من الحكومة الفدرالية والجيش الإثيوبي والسلطات الإقليمية منذ الأربعاء. ولم تصدر أي حصيلة للقتال.

إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)، وهي دولة متنوعة تضم 80 إثنية وتمزقها نزاعات متعددة متزامنة ولكن غير مترابطة.