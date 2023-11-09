  • Alwasat News
Atwasat

الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:47 مساء
الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا
امرأة تسير على مقربة من دبابة مهجورة في بلدة ميهوني بجنوب تيغراي، في 11 ديسمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

استعاد الجيش الفدرالي الإثيوبي السيطرة على مدينة لاليبيلا الأرثوذكسية المقدسة في شمال البلاد الخميس، بعد رحيل عناصر ميليشيا سيطروا على معظمها في اليوم السابق، وفق ما أفاد اثنان من السكان.

وقال أحد سكان لاليبيلا لوكالة «فرانس برس» صباح الخميس، طالبا عدم كشف هويته، إن «أعضاء ميليشيا فانو غادروا ليلا. ويسيطر الجيش الفدرالي على المدينة المعروفة عالميا بكنائسها المنحوتة في الصخر».

ودعمت قوات «فانو» المؤلفة من مقاتلين متطوعين الجيش الإثيوبي خلال عامين من النزاع مع سلطات منطقة تيغراي المتمردة، والذي انتهى باتفاق أبرم نوفمبر 2022 في بريتوريا، ويُنظر إلى الاتفاق على أنه تراجع عن التحالف مع «فانو» في ظل تواصل الخلافات بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وقد أدى إلى تفاقم التوترات في أمهرة. وتحول التوتر إلى صراع مفتوح عندما حاولت الحكومة الفدرالية في إبريل نزع سلاح القوات الإقليمية.

«فانو» تسيطر على معظم لاليبيلا
وأكد شخص آخر طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية «حتى وقت مبكر من هذا الصباح، كانت «فانو» تسيطر على معظم أنحاء المدينة. وعندما استيقظنا، كانت على وشك مغادرة المدينة»، مضيفا «أرى قوات الدفاع الوطني (القوات المسلحة الفدرالية) منتشرة في الشوارع».

وبحسب المواطنين اللذين جرى الاتصال بهما بشكل منفصل، لم تقع اشتباكات ملحوظة الخميس، غداة تبادل لإطلاق النار وانفجارات في المدينة.

-الأمم المتحدة تعلق مهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا
-المتمردون الإثيوبيون يستعيدون السيطرة على مدينة لاليبيلا التراثية
 

 

وبعد ظهر الأربعاء، أشار الكثير من السكان إلى أن «فانو» سيطرت على معظم لاليبيلا، فيما تراجعت القوات الفدرالية إلى أطراف المدينة.

ولم يتسن التحقق يومي الأربعاء والخميس من إفادات السكان، إذ تمنع السلطات الفدرالية الصحفيين من دخول إقليم أمهرة.

كذلك، تعذر على وكالة «فرانس برس» الحصول على تعليقات من الحكومة الفدرالية والجيش الإثيوبي والسلطات الإقليمية منذ الأربعاء. ولم تصدر أي حصيلة للقتال.

إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة)، وهي دولة متنوعة تضم 80 إثنية وتمزقها نزاعات متعددة متزامنة ولكن غير مترابطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تعقد مؤتمرا دوليا لبحث توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة
فرنسا تعقد مؤتمرا دوليا لبحث توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة
واشنطن تدعو الصين لمنع كوريا الشمالية من القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار
واشنطن تدعو الصين لمنع كوريا الشمالية من القيام بأعمال مزعزعة ...
بلينكن يحذر من العلاقات العسكرية «الخطرة» بين بيونغ يانغ وموسكو
بلينكن يحذر من العلاقات العسكرية «الخطرة» بين بيونغ يانغ وموسكو
نائبة رئيس الحكومة البلجيكية تدعو لفرض عقوبات على «إسرائيل»
نائبة رئيس الحكومة البلجيكية تدعو لفرض عقوبات على «إسرائيل»
قمة «كوكب واحد القطبية» تنطلق في باريس وسط مطالب بتحسن حماية المناطق الجليدية
قمة «كوكب واحد القطبية» تنطلق في باريس وسط مطالب بتحسن حماية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة...
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب في مطار داغستان
بوتين يأمر أجهزته الأمنية باتّخاذ «تدابير حازمة» بعد الشغب ......
المزيد
منظمتان للإغاثة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
منظمتان للإغاثة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة...
بنغلاديش.. إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق تظاهرات لعمال النسيج
بنغلاديش.. إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق تظاهرات لعمال النسيج...
الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا
الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مدينة لاليبيلا...
قمة «كوكب واحد القطبية» تنطلق في باريس وسط مطالب بتحسن حماية المناطق الجليدية
قمة «كوكب واحد القطبية» تنطلق في باريس وسط مطالب بتحسن حماية......
نائبة رئيس الحكومة البلجيكية تدعو لفرض عقوبات على «إسرائيل»
نائبة رئيس الحكومة البلجيكية تدعو لفرض عقوبات على «إسرائيل»...
المزيد