نائبة رئيس الحكومة البلجيكية تدعو لفرض عقوبات على «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية، مساء الأربعاء، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، والتحقيق في عمليات القصف التي استهدفت المستشفيات ومعسكرات اللجوء في قطاع غزة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، بيترا دي سوتر، في تصريحات إلى جريدة «نيوسبلاد»: «لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل هطول القنابل غير إنساني. من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية بوقف إطلاق النار».

وأضافت أنه «يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعلق على الفور اتفاق الشراكة مع إسرائيل، الذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي»، حسب «رويترز».

كما نادت بفرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين من دخول الاتحاد الأوروبي.

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نداءات دولية لوقف إنساني للحرب في غزة

ومع دخول الحرب الآن شهرها الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع نداءاتهم من أجل وقف إنساني للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة، للمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين، مع قرب نفاذ الإمدادات الأساسية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسجيل 10 آلاف و500 شهيد، 40% منهم من الأطفال، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.