فرنسا تعقد مؤتمرا دوليا لبحث توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف فرنسا، اليوم الخميس، مؤتمرا لمناقشة الوضع في قطاع غزة وتنسيق توصيل المساعدات وكيفية مساعدة المصابين في القطاع بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية، مع تضاؤل التوقعات بالتوصل إلى نتائج ملموسة دون الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: «لا يخفى على أحد أن إدخال المواد الأساسية والأدوية والمياه وغيرها إلى غزة صعب اليوم... وبالتالي الهدف هو العمل مع جميع المشاركين ومع إسرائيل أيضا... للسماح بتحسين عملية إدخال المساعدات»، كما نقلت «رويترز».

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالمؤتمر. ولم يتم دعوة الكيان الإسرائيلي.

وتشارك مصر والأردن ودول خليج عربية بالمؤتمر بالإضافة إلى قوى غربية ودول أعضاء في مجموعة العشرين باستثناء روسيا. ومن المقرر أيضا مشاركة المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، مثل منظمة أطباء بلا حدود.

وتثير حملة القصف المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المخاوف بسبب ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين، في حصيلة تخطت 10 آلاف و500 شهيد، بينهم 4324 طفلا، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء.

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انتقادات لغياب الضغوط لوقف إطلاق النار

وانتقدت منظمات غير حكومية عدم وجود مزيد الضغوط في المؤتمر لوقف إطلاق النار. وقال دبلوماسي أوروبي: «سيكون عملية تكرار لمواقف الدول، وإعلان ما قدمته كل دولة وما ستقدمه، وأنه يجب حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».

ويأمل مسؤولون فرنسيون في أن يضع المؤتمر الأساس لاستجابة دولية سريعة عندما يكون هناك هدنة فعلية في القتال.

ومن المقرر كذلك أن يناقش المؤتمر جهود تعبئة الموارد المالية مع تحديد عدة قطاعات لتلقي دعم طارئ بناء على تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات العاجلة البالغة 1.1 مليار دولار وفتح نقاط عبور إلى غزة للأغراض الإنسانية البحتة.

كما يناقش إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة، إضافة إلى إنشاء ممر بحري لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد طريقة لاستخدام السفن في المساعدة بإجلاء المصابين.