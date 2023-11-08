«إيرباص» تعلق على قرار برلين تجميد صفقة بيع 48 طائرة «يوروفايتر تيفون» للسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس شركة إيرباص للطيران غيوم فوري، الأربعاء، إن قرار برلين تجميد صفقة بيع مقاتلات «يوروفايتر» للسعودية «يضر بسمعة ألمانيا»، ومن شأنه أن يمس «مصداقيتها» إزاء شركائها.

وتجمد ألمانيا بيع الأسلحة للسعودية منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي نهاية العام 2018، الذي ينسب إلى ولي العهد محمد بن سلمان من طرف الاستخبارات الأميركية خصوصا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويحول هذا القرار دون تنفيذ الصفقة التي تشمل 48 طائرة من طراز «يوروفايتر تيفون»، والتي جرى توقيع عقدها من جهة بن سلمان خلال زيارة سابقة له إلى لندن.

54 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»

في الأسابيع الأخيرة، طلبت الرياض من شركة الطيران الفرنسية «داسو»، المنافس الرئيسي لإيرباص، الاطلاع على عرضها حول 54 طائرة مقاتلة من طراز «رافال». ويجرى إنتاج طائرات «يوروفايتر تيفون» في إطار برنامج تشرف عليه كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. كما تشارك فيه، إلى جانب إيرباص، شركتا الأسلحة «بي إيه آي سيستمز» و«ليوناردو».

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واعتبر فوري، في مداخلة له عن بُعد خلال مؤتمر حول تقديم النتائج السنوية للشركة، أن موقف برلين «مضر بسمعة ألمانيا كبلد مصدر». وأضاف: «هذا يخلق وضعا بالغ الصعوبة مع البلدان الشريكة في برنامج يوروفايتر، التي أظهرت رغبتها في تصدير تلك الطائرات»، معتبرا أن الموضوع يطرح «مسألة ثقة ومصداقية ألمانيا كبلد شريك في برامج دولية».

وعلى الرغم من إشارته إلى «توجه إيجابي نحو تهدئة الوضع»، فإن فوري اعتبر أنه «لا يسير وفق الإيقاع المطلوب، على الأقل الإيقاع الذي نراه ضروريا في إيرباص». وطلب اتخاذ «قرارات واضحة في هذا الموضوع، لإتاحة تصدير يوروفايتر إلى السعودية».