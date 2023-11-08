  • Alwasat News
Atwasat

كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى جارتها الجنوبية «استفزازية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 06:25 مساء
كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى جارتها الجنوبية «استفزازية»
أعلام كوريا الشمالية. (الإنترنت)
alwasat radio

وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء الزيارتين المرتقبتين لوزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى سيول بأنهما عمل «استفزازي» قد يزيد التوترات في المنطقة. 

ويصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء ويلتقي بنظيره الكوري الجنوبي بارك جين في اليوم التالي لبحث التحدي الذي تشكّله القوة النووية الكورية الشمالية، بحسب «فرانس برس».

ومن المقرر أن تتبع رحلته التي تستغرق يومين، زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى العاصمة الكورية الجنوبية لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري.

«الضيفان غير المرغوب فيهما»
وفي تعليقها على الزيارتين، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن «الضيفين غير المرغوب فيهما الآتيين من الجانب الآخر من المحيط يسعيان إلى مواجهة شديدة في شبه الجزيرة الكورية، وهي أكبر نقطة ساخنة في العالم وهي على وشك الانفجار». 

-  بيونغ يانغ تندد بزيارة حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية
-  مجموعة السبع تدين إرسال كوريا الشمالية شحنات أسلحة إلى روسيا.. وتؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

وأضافت أن «هذا العمل الاستفزازي يذكرنا بزيارات دعاة الحرب لإجراء عمليات تفتيش ميدانية لبدء الحرب الكورية الثانية» في عام 1950. وأشارت إلى أن زيارتي بلينكن وأوستن ستؤديان إلى «سُحب حرب جديدة» في المنطقة.

وتأتي الزيارتان في وقت تعمل سيول وواشنطن على تعزيز التعاون الدفاعي في ما بينهما في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وفي أكتوبر، قامت قاذفة أميركية من طراز (ب-52) مجهّزة بأسلحة نووية بهبوط نادر في كوريا الجنوبية، بعد أقل من أسبوع من وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس رونالد ريغان» التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء في البلاد. كما تأتي الزيارتان في سياق التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو. 

قمر صناعي للاستطلاع العسكري
وتخضع الحليفتان التاريخيتان روسيا وكوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات الدولية، موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا وبيونغ يانغ بسبب اختبارها أسلحة نووية. وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة في سبتمبر في روسيا.

واتهمت سيول وواشنطن بعد ذلك بيونغ يانغ بدأت في تزويد موسكو بالأسلحة. وقال جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ تلقت في المقابل مشورة فنية من موسكو بشأن مشروعها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري.

وفشلت كوريا الشمالية أخيرًا مرتين في وضع قمر صناعي للتجسس في مداره. إلا أن الاستعدادات النهائية لإطلاق ثالث تجري، بحسب جهاز الاستخبارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء

مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان

ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية

بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية
بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة

«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نائب بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف الحزب من غزة
نائب بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف...
الصين مستعدة لتحسين العلاقات مع أميركا «على كل المستويات»
الصين مستعدة لتحسين العلاقات مع أميركا «على كل المستويات»
روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
روسيا تضع قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى جارتها الجنوبية «استفزازية»
كوريا الشمالية تعتبر زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين......
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية بغزة
شكري يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر باريس حول الأوضاع ......
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر ......
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المفوضية توصي بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد ......
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من روسيا...
المزيد