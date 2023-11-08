نائب بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصب سياسي احتجاجًا على موقف الحزب من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استقال عمران حسين عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال المعارض من منصبه كوزير لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل احتجاجا على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلنًا دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة، حسب «رويترز».

وكان حزب العمال الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة العام 2024، قد واجه في السابق شكاوى من معاداة السامية داخل صفوفه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين.

وسعى ستارمر إلى تخليص الحزب من صورته المعادية لليهود منذ توليه منصبه في العام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي الأسبوع الماضي قال ستارمر إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شن هجمات جديدة على الاحتلال الإسرائيلي مماثلة لتلك التي حدثت في 7 أكتوبر، وأكد أن الهدنة الإنسانية الفورية هي «السبيل الوحيد الموثوق به».

وسيظل حسين عضوًا منتخبًا من حزب العمال في مجلس العموم، لكنه يستقيل من منصبه السياسي كوزير في حكومة الظل.