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بريطانيا تتحدث عن قيادة فلسطينية مؤيدة للسلام «في أسرع فرصة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 01:44 مساء
بريطانيا تتحدث عن قيادة فلسطينية مؤيدة للسلام «في أسرع فرصة»
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الأربعاء إن النتيجة المرغوبة من الحرب على غزة هي التحرك صوب ما وصفه بـ«وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام»، وأعاد التأكيد على تأييد بلاده لحل الدولتين.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان «في المدى القريب لا يمكن تجنُّب أن يكون لإسرائيل مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة»، وفق وكالة رويترز.

وتابع قائلًا «لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة».

بلينكن تحدث عن «فترة انتقالية»
ويتماشى ذلك مع تصريحات صدرت عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قال فيها إن «إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليًا».

وذكر بلينكن للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو «لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر... ومن الواضح أيضًا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف «الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع... لا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة».

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على الرغم من تأكيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، إن عدد شهداء الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569 فلسطينيًا بينهم 4324 طفلًا منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة «رويترز».

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