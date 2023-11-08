مقتل 29 شخصًا في أسوأ فيضانات تجتاح الصومال منذ عقود

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال يوم الأربعاء إن 29 شخصًا لقوا حتفهم واضطر أكثر من 300 ألف إلى الفرار من منازلهم بسبب أسوأ فيضانات تجتاح البلاد منذ عقود، وذلك بعدما غمرت أمطار غزيرة بلدات في أنحاء شرق أفريقيا.

وسارعت السلطات إلى إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطّعت بهم السبل بسبب الفيضانات التي تأتي بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عامًا، وفق «رويترز».

وقال المسؤول بالهيئة حسن عيسى «ما يحدث هو الأسوأ منذ عقود. إنه أسوأ حتى من فيضانات العام 1997»، مضيفًا «أن أعداد القتلى والنازحين سترتفع على الأرجح لأن العديد من الأشخاص عالقون بسبب مياه الفيضانات».

تأثير مشترك لظاهرتين مناخيتين

وذكر أحد شيوخ مدينة بيدوة في جنوب غرب الصومال محمد فرح «لا أتذكر أني رأيت مثل هذه الفيضانات في حياتي. الناس يواصلون الإخلاء بحثًا عن أرض مرتفعة».

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن السبل تقطعت بنحو 2400 شخص في بلدة لوق حيث فاض نهر جوبا.

وقال الصليب الأحمر الكيني وهيئة الطرق الأوغندية إن الفيضانات في كينيا أودت بحياة 15 شخصًا على الأقل وأغرقت جسرًا في أوغندا مما أدى إلى قطع طريق يربط كمبالا بحقول النفط في شمال غرب البلاد.

وأوضحت محللة المناخ في مجموعة الأزمات الدولية نازانين موشيري «أن الفيضانات في المنطقة نتجت عن تأثير مشترك لظاهرتين مناخيتين، هما ظاهرة النينيو وثنائية قطب المحيط الهندي»، وتعتبر الظاهرتان من الأنماط المناخية التي تؤثر على درجات حرارة سطح المحيط وتؤدي إلى هطول أمطار أعلى من المتوسط.