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مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 02:15 مساء
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
آثار دمار شامل خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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أثار الدعم الأميركي غير المحدود لـ«إسرائيل» في عدوانها على قطاع غزة انقساما واضحا داخل الإدارة الأميركية، مع تزايد مطالبة الولايات المتحدة بانتقاد تل أبيب علانية، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا من المدنيين في غزة.

وعبر موظفون داخل وزارة الخارجية الأميركية في مذكرة داخلية، اطلعت عليها جريدة «بوليتيكو» الأميركية، عن انتقاد حاد لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب في قطاع غزة، وطالبوا الولايات المتحدة بتوجيه انتقاد علني لحرب «إسرائيل» .

وتعكس المذكرة الداخلية فقدان سريع في الثقة بين الدبلوماسيين الأميركيين في نهج الرئيس بايدن صوب أزمات الشرق الأوسط، كما تعكس المشاعر الحقيقية لعديد الدبلوماسيين في الخارجية الأميركية، خصوصا أصحاب الرتب المتوسطة والأقل.

وفي حال تزايد هذا الخلاف، حسب الجريدة، سيكون من الصعب بالنسبة إلى إدارة بايدن رسم سياسة واضحة صوب الشرق الأوسط.

واشنطن طرف متحيز لـ«إسرائيل»
وتضم المذكرة مطلبين رئيسيين: أن تدعم واشنطن وقف إطلاق النار في غزة، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة صوب «إسرائيل» بما في ذلك بث الانتقادات الموجودة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين، وهي انتقادات تفضل الإدارة الأميركية إبقاءها خاصة.

وتقول المذكرة: إن «الفجوة بين الرسائل الخاصة والعامة الأميركية تسهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة متحيزة وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها».

وأضافت: «يجب أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة. عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن علنا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأميركية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب».

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وأشارت «بوليتيكو» إلى أن المذكرة مصنفة «حساسة وليست سرية» ومن غير الواضح عدد الموظفين الموقعين عليها. وهي توفر نافذة على موقف موظفي الخارجية الأميركية، التي لطالما تأثرت بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

الخسارة المدنية في غزة غير مقبولة
وعلى الرغم من أن المذكرة أشارت إلى «حق إسرائيل في محاربة حماس»، إلا أنها أكدت أن حجم الخسارة في الأرواح البشرية في قطاع غزة حتى الآن غير مقبول، مشيرة إلى مقتل آلاف المدنيين وعدد كبير من الأطفال جراء القصف الإسرائيلي.

وورد في المذكرة أن «تسامح الولايات المتحدة مع هذا العدد الكبير من الضحايا بين المدنيين يولد الشكوك في النظام الدولي القائم على القواعد.. يجب أن تحمل الولايات المتحدة كلا من إسرائيل وحماس المسؤولية».

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