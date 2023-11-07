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روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 11:11 صباحا
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بإمكانية شن الاحتلال ضربة نووية على قطاع غزة «يثير العديد من التساؤلات».

وتابعت الوزارة في بيان اليوم، أن «هذه التصريحات تثير أسئلة حول وجود تلك الأسلحة في إسرائيل»، بحسب وكالة «رويترز».

وعندما سئل وزير التراث عميحاي إلياهو في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب «هذه إحدى الوسائل»، ما أثار العديد من الانتقادات  العربية، فيما عد هذا التصريح أو اعتراف إسرائيلي بامتلاك تل أبيب السلاح النووي.

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وأضاف الوزير المتطرف في تصريحاته: «بالنسبة للمختطفين، فالحرب لها أثمان»، في إشارة إلى الأسري المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وتابع إلياهو: «قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه».

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