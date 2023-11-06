تبون يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد «الكيان الصهيوني» أمام «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال تبون خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2023 - 2024 بمقر المحكمة العليا: «أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان» ضد الكيان الصهيوني، مبرزا أن ذلك هو «السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

تبون ينتقد «الصمت العالمي أمام المجازر اليومية»

و اعتبر الرئيس الجزائري أن «الملاحقة الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

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وفي السياق ذاته، انتقد تبون «الصمت العالمي أمام المجازر اليومية» التي ترتكب في حق «الشعب الفلسطيني المحاصر في وضع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني» مشيرا إلى أن هذه المجازر تمثل «إبادة جماعية في حق شعب محتل». وتساءل الرئيس تبون قائلا: «أين هي العدالة في العالم؟ وأين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الحق الفلسطيني؟».

وأكد في ذات السياق أن «كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية انهارت في فلسطين المحتلة أمام ما يشاهده العالم يوميا من مجازر وحشية» ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق «في ظل صمت عالمي رهيب».